قطار جماهير الزمالك يصل أسوان

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ لحظات قليلة إلى مدينة أسوان القطار المخصص لجماهير نادى الزمالك لمؤازرة فريقها أمام زهرة الجنوب فى المباراة التى تقام ظهر اليوم الاثنين.

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وفر قطارا خاصا لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى أسوان لحضور مباراة فريقها أمام ممثل الصعيد ومؤازرة اللاعبين.

ويحل الزمالك ضيفًا على أسوان فى الثالثة إلا الربع ظهراً ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة أسوان عودة محمد عبد الشافي بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة بينما يغيب مصطفى الزناري عن القائمة بسبب تعرضه لشد في العضلة الضامة

واستمر غياب كل من عمر جابر ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي ويوسف حسن لعدم تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها.

وعاد محمد طارق للقائمة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

وضم الخواجة البرتغالى فيريرا لقائمة المباراة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي، خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.



جمهور الزمالك



الجماهير