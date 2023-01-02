شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلى.. رمضان ومصطفى وبن يوسف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلى مكوناً من:

- حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

- خط الدفاع: علي جبر – أسامة جلال – عبد الله مجدي – محمد حمدي.

- خط الوسط: بلاتى توريه – عبد الله السعيد – إسلام عيسى.

- خط الهجوم: رمضان صبحي – مصطفى فتحى – فخر الدين بن يوسف

من جهته طلب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، من لاعبى فريقه العمل على استغلال حالة هبوط المستوى التي يعانى منها الأهلي في الوقت الحالي، والعمل على تحقيق الفوز الليلة، والسيطرة على مجريات المباراة منذ بدايتها، وعدم منح لاعبى الأهلى فرصة السيطرة أو الدخول في أجواء المباراة.

وشدد تاكيس جونياس على لاعبى بيراميدز، بضرورة بذل قصارى جهدهم والتركيز طوال شوطى المباراة، من أجل حسم الفوز واقتناص ثلاث نقاط في غاية الأهمية، حيث ستساهم في إيقاف الأهلى وصعود بيراميدز ليصبح الفارق نقطة واحدة بين الفريقين، والاقتراب من العودة للمنافسة بقوة على صدارة الجدول.

ويعول جونياس على لاعبيه عبد الله السعيد ورمضان صبحى وفخر الدين بن يوسف ولاكاى وأحمد الشناوى.