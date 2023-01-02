ماذا قدم الزمالك وأسوان فى الدوري المصري قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مباراة قوية أمام نظيره أسوان على أرض ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2022-2203.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 4.

فيما يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 12 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 12.

على الجانب الآخر، طلب أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق أسوان، من لاعبي فريقه تحقيق الفوز واستغلال الحالة المعنوية والفنية العالية التى وصلوا إليها، مؤكدًا إنهم بإمكانهم الفوز على متصدر الدورى، شرط عدم الاستسلام المبكر أو التهاون طوال شوطى المباراة، ويعيش الرمادى لحظات خاصة في تجربته الأولى بالدوري المصري مع تماسيح النيل، وذلك من خلال النتائج المميزة التي يحققها، وآخرها الفوز المثير على المصري، وقاد الرمادي أسوان في 7 مباريات منذ توليه المهمة، نجح في تحقيق 4 انتصارات مقابل 3 هزائم، ولم يتعادل في أي مباراة، لينجح في حصد 12 نقطة تضع الفريق في المركز الثامن بالدوري، بعدما استلمه في المركز الأخير.

ويعتبر أيمن الرمادي من أشهر المدربين في الدوري الإماراتي، حيث حقق عدة إنجازات كبيرة مع فرق متوسطة وصغيرة ونال عدة جوائز احترافية، وساهم مؤخرًا فى الوصول بفريق أسوان لتقديم أداء مميز وتحقيق نتائج مبهرة.