شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز.. الشحات وعبد القادر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، برونو سافيو، حسين الشحات، أحمد عبد القادر. خط الهجوم: محمد شريف

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.