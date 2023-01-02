الامارات | راتب رونالدو في الشهر والساعة والثانية.. مبلغ لا يصدق!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتقاضى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مبلغاً خيالياً مع ناديه الجديد النصر السعودي رغم أنه على أعتاب الـ 38 من عمره الأمر الذي يثير جدلاً حول الصفقة القياسية التي أبرمها الطرفان بانتظار وصول "الأسطورة" إلى الرياض غداً الثلاثاء.

وكان النصر السعودي قد أعلن رسمياً عن تعاقده مع رونالدو لموسمين ونصف مقابل 500 مليون يورو، وبحسبة رياضية بسيطة سيحصل على 200 مليون يورو في السنة، و16.6 مليون يورو في الشهر، وسيتقاضى في الأسبوع 3.8 مليون يورو، وفي اليوم الواحد 547945 يورو، وفي الساعة 22831 يورو، وفي الدقيقة 380 يورو، وحتى بلغ الأمر أن قسمة راتبه تصل في الثانية إلى 6.3 يورو.

ويرغب رونالدو في تحقيق حلمه بالبقاء في الملاعب حتى يبلغ عمره 40 سنة وسيكون تحت الأنظار بصفته أكبر صفقة في تاريخ الشرق الأوسط وقارة آسيا قياساً بقيمته الفنية العالية التي استمدها من أسطورته في الملاعب العالمية.

ودخل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جدل طويل حول استحقاق رونالدو للمبلغ المالي الضخم الذي سيتقاضاه مع النصر في وقت بلغ عمراً متقدماً، فمنهم من أيد لكون الصفقة لها أبعاد ومكاسب أخرى للنصر والسعودية التي تتطلع لاستثمار اللاعب البرتغالي سفيراً لملف استضافتها لكأس العالم 2030 بالمشاركة مع مصر واليونان، فيما يرى آخرون أن رونالدو لم يكن عليه الانتقال إلى الدوري السعودي مشددين على ضرورة اعتزاله اللعب حفاظاً على أسطورته وأرقامه التاريخية.

يذكر أن صفقة رونالدو رفعت أسهم النصر في شتى القنوات، إذ ارتفع عدد متابعي النصر على "إنستغرام" في غضون 24 ساعة فقط من 800 ألف إلى خمسة ملايين و600 ألف متابع، كما قفزت قيمته السوقية 20 مليون يورو دفعة واحدة لتصل إلى 79 مليون يورو.

راتب كريستيانو رونالدو مع النصر

500 مليون يورو في سنتين ونصف

200 مليون يورو في السنة

وفي الشهر 16.6 مليون يورو

في الأسبوع 3.8 مليون يورو

في اليوم الواحد 547945 يورو

في الساعة 22831 يورو

في الدقيقة 380 يورو

في الثانية: 6.3 يورو