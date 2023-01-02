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الامارات | المصري ميدو معلّم انجليزي في مدرسة حكومية

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى نجم الكرة المصرية الاسبق، أحمد حسام "ميدو" من تصوير أولى أفلامه السينمائية والذي سيتم عرضه في الأسابيع المقبلة، ويُجسد من خلاله شخصية مدرس انجليزي في مدرسة حكومية.
وقال ميدو في تصريحات متلفزة أنه سيظهر للمرة الأولى في أدوار سينمائية من خلال دور كوميدي يتضمن العديد من المواقف التي تدور حول علاقة مدرس الإنجليزي بالطلاب وزملائه في المدرسة.
وأضاف المدرب الحالي للإسماعيلي أنه رفض من قبل عروضا سينمائية شعر بأنها لم تقنعه بدخول هذا المجال، إلى أن تلقى هذا الدور واقتنع بأنه يتناسب مع شخصيته الحالية.
وشدد ميدو على أن تكرار فكرة القيام بأعمال سينمائية جديدة سيتوقف على مدى النجاح الذي سيحققه فيلمه الأول، قائلاً: "لن يكون من المقبول أن أكرر التجربة إذا لم يُحقق الفيلم النجاح الذي يُرضيني أنا بشكل شخصي".
يُذكر أن هناك عدد من نجوم كرة القدم الذين اقتحموا عالم السينما من أشهرهم صالح سليم وعصام بهيج وإكرامي، وأحمد صلاح حسني، وحسام البدري وجمال عبدالحميد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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