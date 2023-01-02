الامارات | ركض 365 ماراثوناً في 365 يوماً.. وجمع مبلغاً ضخماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح بريطاني في الساعات الأخيرة من 2022 في تحقيق الهدف الجنوني الذي حدده للسنة المنصرمة، وهو جمع مليون جنيه إسترليني لمكافحة السرطان من خلال الجري لمسافة 365 سباق ماراثون في 365 يوماً.

وأصرّ غاري ماكي (53 عاماً) على أن ينجز السبت تحت المطر الماراثون الـ365 له هذه السنة، أي ما مجموعه مسافة 15330 كيلومتراً، واستقبله حشد صغير من المؤيدين على مقربة من منزله.

لكن هذا الأب لثلاثة أطفال الذي يعيش في كليتور مور بشمال غرب إنجلترا ، لم يتوصل إلا بعد ساعات قليلة من حلول رأس السنة، إلى هدفه المالي وهو مليون جنيه (1,209 مليون دولار) لحساب جمعية ماكميلان لدعم مرضى السرطان. وكان المبلغ لا يزال يزداد الأحد.

وهذا التحدي ليس الأول الذي يخوضه غاري ماكي لصالح جمعيات خيرية، إذ سبق له أن جاب البرازيل جواً، وتسلق جبل كليمنجارو ، وقطع تجذيفاً مسافات تعادل مسافة بحر المانش، وركض مسافة 100 ماراثون في 100 يوم عام 2017 ثم أنجز 110 في 110 أيام عام 2021.

لكنه رفع مستوى التحدي هذه السنة، فتطلبت مهمته 22 زوجاً من الأحذية الرياضية. وغالباً ما كان ينضم إليه أشخاص غير معروفين أو حتى رياضيون مثل مدرب الرغبي الإنكليزي يفن سينفيلد، عندما كان يركض صباحاً قبل عمله بعد الظهر في موقع لمعالجة النفايات النووية.

وقال لموقع runnersworld.com المتخصص إنه لا يكترث لإمكان تسجيل إنجازه كرقم قياسي، وقال "ما يهم ليس الأرقام القياسية بل مساعدة الناس".