الزمالك أمام أسوان ومواجهة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز.. جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين، الموافق 2 يناير 2023، 4 مباريات هامة في الدوري المصري، فضلا عن مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي افتتاح الجولة الـ11 من الدوري المصري، يواجه الزمالك فريق أسوان، والأهلي ضد بيراميدز، فيما يلتقي المصري مع الداخلية، والاتحاد السكندري أمام إنبي.

فيما يلعب ليفربول مع برينتفورد ضمن منافسات الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أسوان × الزمالك.. 2.45 مساء.. Ontime sports 2

الداخلية × المصري.. 2.45 مساء.. Ontime sports 1

الاتحاد × إنبي.. 5 مساء.. Ontime sports 2

الأهلي × بيراميدز.. 7 مساء.. Ontime sports 1

الدوري الإنجليزي الممتاز

برينتفورد × ليفربول.. 7.30 مساء.. بى إن سبورت بريميوم 1