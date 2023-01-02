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الزمالك أمام أسوان ومواجهة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز.. جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -     

تقام اليوم الإثنين، الموافق 2 يناير 2023، 4 مباريات هامة في ، فضلا عن مواجهة في الممتاز.

وفي افتتاح الجولة الـ11 من الدوري المصري، يواجه الزمالك فريق أسوان، والأهلي ضد بيراميدز، فيما يلتقي المصري مع الداخلية، والاتحاد السكندري أمام إنبي.

فيما يلعب مع برينتفورد ضمن منافسات الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أسوان × الزمالك.. 2.45 مساء.. Ontime sports 2

الداخلية × المصري.. 2.45 مساء.. Ontime sports 1

الاتحاد × إنبي.. 5 مساء.. Ontime sports 2

الأهلي × بيراميدز.. 7 مساء.. Ontime sports 1

الدوري الإنجليزي الممتاز

برينتفورد × ليفربول.. 7.30 مساء.. بى إن سبورت بريميوم 1

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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