ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة أسوان بالدوري؟

وسيدير مواجهة أسوان والزمالك، الحكم أمين عمر، وسيساعده الثنائي سمير جمال ويوسف البساطي، وسيكون صبري إبراهيم حكما رابعا، وعمرو الشناوي "حكم فيديو"، ومحمد عزازي "مساعد حكم فيديو".

وإجمالا أدار أمين عمر 27 مباراة للزمالك قبل لقاء اليوم ، حقق الفارس الابيض 22 فوزاً وتعادل فى 5 مباريات ولم يخسر، أشهر أمين عمر 4 بطاقات حمراء لنجوم الزمالك و 49 إنذار واحتسب 12 ركلة جزاء لصالح الفارس الابيض ، وكانت أخر مباراة أدارها للزمالك أمام المصرى البورسعيدى والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق فى دوري هذا الموسم.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.