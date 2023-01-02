شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب مدرب الفريق، معسكراً مغلقاً اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة التي تجمع الفريقين فى الثالثة إلا ربع عصر غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وأغلق الجهاز الفني للمقاولون صفحة الهزيمة من البنك الأهلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضية، وانتهت بفوز أبناء حلمي طولان بهدفين مقابل هدف.

وتعتبر الهزيمة من البنك الأهلي هى الثانية للمقاولون العرب خلال مشوارهم بالدوري منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث سبق وتلقى ذئاب الجبل الهزيمة الأولى من بيراميدز بهدفين نظيفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض ذئاب الجبل 10 مباريات حيث فاز المقاولون في مباراتين، وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

على الجانب الآخر، يحتل فريق حرس الحدود المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري برصيد 7 نقاط، حيث خاض الحدود 10 مباريات فاز في لقاء واحد وتعادل في 4 مباريات أخرى، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وأحرز لاعبو الحدود 5 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.