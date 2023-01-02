شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز الليلة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

ترتيب الأهلي وبيراميدز في جدول الدوري المصري

يحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف.

في المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف.

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محمد مجدى أفشة، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، محمد فاروق، شريف إكرامي، وأحمد فتحي، جميعهم عناصر من أصحاب الخبرات والأسماء الرنانة فى الكرة المصرية، غير أن مباراة اليوم ستشكل تحدياً خاصاً لكل منهم فى مواجهة ناديه السابق سواء الأهلى أو بيراميدز.

تفوق كبير للأجانب فى مواجهة الأهلى وبيراميدز

نجح الأجانب فى تسجيل 8 أهداف فى مواجهات الأهلى وبيراميدز، "كينو وتراوري وفخر الدين بن يوسف" لبيراميدز، و"أزارو وبادجي وديانج" للأهلي.