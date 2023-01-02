شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يسجلون غياباً عن الزمالك أمام أسوان اليوم.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمتابعه مباراة الفارس الأبيض أمام أسوان، فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تقام المباراة فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الاثنين باستاد أسوان الرياضي، لاسيما أن الفريقين يستهدفان تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاثة.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة أسوان عودة محمد عبد الشافي بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة بينما يغيب مصطفى الزناري عن القائمة بسبب تعرضه لشد في العضلة الضامة

واستمر غياب كل من عمر جابر ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي ويوسف حسن لعدم تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها.

وعاد محمد طارق للقائمة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

وضم الخواجة البرتغالى فيريرا لقائمة المباراة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي، خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

وسيدير مواجهة أسوان والزمالك، الحكم أمين عمر، وسيساعده الثنائي سمير جمال ويوسف البساطي، وسيكون صبري إبراهيم حكما رابعا، وعمرو الشناوي "حكم فيديو"، ومحمد عزازي "مساعد حكم فيديو".