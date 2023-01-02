شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستأنف على عقوبة حسام حسن بعد تغريمه 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري، تقديم استئناف لدى اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، على العقوبة التي تم توقيعها على حسام حسن المدير الفني للفريق، بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنية، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إصلاح جهاز الفار.

وكان مراقب مباراة المصري وأسوان في الجولة العاشرة من الدوري، والتي انتهت بفوز أسوان بهدفين مقابل هدف، قد ذكر في تقريره أن حسام حسن مدرب المصري قام بتكسير شاشة تقنية الفيديو عقب نهاية المباراة، ما أدى إلى توقيع عقوبة مادية على مدرب المصري.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورابطة الأندية، قد أمهلت حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، أسبوعين؛ لسداد غرامة الـ100 ألف جنيه، وكذلك تكلفة إصلاح شاشة تقنية الفيديو، وفى حالة عدم السداد سيتم إيقافه لحين إنهاء الأمر، على أن تتم مضاعفة العقوبة فى حالة التكرار.

وأصدرت لجنة المسابقات بإشراف عامر حسين، بالتنسيق مع رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب، عدد من القرارات بعد انتهاء الجولة العاشرة للدوري وجاءت كالتالي:

- تحمل النادي المصري ما تم إتلافه من قِبَل المدير الفني لناديكم بناء على تقرير الشركة المسئولة عن تقنية الفيديو خلال أسبوع من تاريخ القرار.

- توقيع غرامة على حسام حسن قيمتها 100 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين لما بدر منه.

- يتم إيقاف المدير الفني تلقائيا في حالة عدم السداد خلال المواعيد المقررة ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار.

ويحتل فريق المصرى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.