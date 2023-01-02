شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام أسوان.. يوسف أسامة والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع أسوان باستاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة أسوان بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

من جانبه تحدث فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك مع لاعبى فريقه، حول أهمية المباراة، وضرورة التركيز فى اللقاء لحين حسم الفوز واقتناص النقاط الثلاثة التى ستساهم فى تامين صدارة الدورى، وانتظار نتيجة مباراة الاهلى وبيراميدز، وكان فيريرا خاض أخر مران للفريق أمس الأحد فى أسوان، حتى يتأقلم اللاعبون على أجواء أسوان.

وضم الخواجة البرتغالى لقائمة المباراة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي، خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.