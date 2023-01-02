شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة حسن الشاذلى نجم الشواكيش الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفت منذ قليل زوجة حسن الشاذلى نجم نادى الترسانة الراحل فى العصر الذهبى، ووالدة محمد حسن عضو مجلس إدارة النادى الحالى بعد وعكة صحية تعرضت لها خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على روحها بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر اليوم، وفقا لما أعلنه نجلها محمد حسن الشاذلى عضو الترسانة عبر صفحته بموقع الفيس بوك " إن لله وإن إليه راجعون توفت أمي ارجو الدعاء لها بالرحمه والمغفرة وصلاة الجنازة بالسيدة نفيسه بعد صلاة العصر برجاء الدعاء لها "



محمد حسن الشاذلى

ويٌعد حسن الشاذلى الهداف التاريخى للكرة المصرية بتاريخ 173 ، حيث حقق حسن الشاذلى لقب هداف الدورى في أربع مواسم وهو يعد رقم قياسى باسمه حيث لم يحققه أي لاعب غيره حتى الآن ، كما حقق أعلى نسبة أهداف بالدورى برصيد 34 هدفا موسم 74 – 75 وكان قد تخطى الـ30 عاما حيث كان في الرابعة والثلاثين من عمره .