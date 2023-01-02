شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يضع الرتوش الأخيرة على تشكيل فيوتشر استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات أخرى ولم يتلقى أي خسارة، وسجل فريق فيوتشر 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 4 أهداف أخرى، كأقوى خط دفاع في الدوري مناصفة مع نادي الزمالك الذي استقبل هو الآخر 4 أهداف فقط.
بينما يحتل فريق سموحة بقيادة طارق العشري، المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 10 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.
وكان فريق سموحة قد تعادل سلبياً في الجولة الماضية أمام غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع العاشر بدوري رابطة الأندية المصرية.