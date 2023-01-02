شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يضع الرتوش الأخيرة على تشكيل فيوتشر استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الاثنين، فريق فيوتشر، استعداداته لمواجهة سموحة في الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين في الثامنة مساء غداً الثلاثاء على ستاد السلام.

ويسعى فريق فيوتشر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة التي بدأت مع انطلاق الموسم الجاري وامتدت لنحو 10 مباريات، كان أخرها الفوز على فاركو في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات أخرى ولم يتلقى أي خسارة، وسجل فريق فيوتشر 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 4 أهداف أخرى، كأقوى خط دفاع في الدوري مناصفة مع نادي الزمالك الذي استقبل هو الآخر 4 أهداف فقط.

بينما يحتل فريق سموحة بقيادة طارق العشري، المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 10 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

وكان فريق سموحة قد تعادل سلبياً في الجولة الماضية أمام غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع العاشر بدوري رابطة الأندية المصرية.