شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان فى الدوري المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم الاثنين لمتابعه مباراة الفريق أمام أسوان، فى إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الاثنين، باستاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

فاز الزمالك على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد القاهرة، فى الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، فيما وحقق أسوان الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

نتيجة آخر ظهور للزمالك وأسوان فى الدوري

ترتيب الزمالك وأسوان فى جدول الدوري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 12 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 12.

الزمالك يتفوق على أسوان في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو بينما القيمة التسويقية لأسوان تساوى 2.75 مليون يورو

23 مباراة جمعت الزمالك وأسوان

التقى الزمالك وأسوان في 23 مباراة ( 22 مباراة بالدوري + مباراة بالكأس) حقق الفارس الأبيض الفوز في 15 مباراة بينما فاز تماسيح النيل في لقاء وحيد وانتهت سبعة مباريات بالتعادل ، سجل الزمالك 47 هدف في شباك أسوان بينما سجل زهرة الجنوب 11 هدفاً.

اللقاء الأول بين الفريقين كان يوم 8 سبتمبر 1990 وانتهى بفوز الزمالك 4-1 بينما اللقاء الأخير كان يوم 23 مايو 2022 وانتهى بفوز الزمالك 2-1 بكأس مصر

النتيجة الأكبر كانت فوز الزمالك 5-0 في موسم 2002/2003 بينما هداف مواجهات الفريقين هو عبد الحليم على برصيد 5 أهداف، ويعد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الزمالك وأسوان هو طارق السيد برصيد 8 مباريات

أرقام فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة أسوان

قاد فيريرا الزمالك في 73 مباراة حقق 52 فوز مقابل 13 تعادل وثمانية هزائم وتوج ببطولتين للدوري و2 كأس مصر.