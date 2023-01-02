شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة مسابقات الناشئين تؤجل مباراتى الإسماعيلي وفاركو بسبب الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة مسابقات الناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي فريقي الاسماعيلى مواليد 2005 و2007 ضد فاركو السكندري لنهاية شهر يناير الجاري بسبب أداء امتحانات نصف العام الدراسي.

ويقام لقاء فريق مواليد 2005 يوم 25 من نفس الشهر الجارى، على أن تكون مباراة فريق مواليد 2007 يوم 23 يناير وذلك على ملعبهما بالإسماعيلية ضمن منافسات دوري الجمهورية.

جدير بالذكر أن مسابقة الشباب مواليد 2001 قد تم تأجيلها بشكل نهائي لحين إنتهاء الامتحانات الدراسية.

فى شأن آخر، طلب أحمد حسام ميدو، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، من مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي بالفريق، تقريراً عن حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من المباريات المقبلة بالدوري.

الدراويش يفقد فى الفترة الأخيرة جهود كل من: محمد عمار وأبو بكر حمزه الجمل لتعرضهما للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، بالإضافة إلى كريم عرفات لإصابته بكسر فى اليد اليمني ومحمد نصر الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية.

ويبحث ميدو عن فوزه الأول مع الاسماعيلى بعدما خسر مباراته مع الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في أول ظهور مع الدراويش بالجولة العاشرة للدوري.