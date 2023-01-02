شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وأسوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وأسوان فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الإثنين، باستاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير والمدرجات وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد القاهرة، فى الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، فيما وحقق أسوان الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف.