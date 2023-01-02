شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى بيراميدز الليلة باستاد القاهرة لإيقاف نزيف النقاط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وتعادل الأهلى مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز بثلاثية دون رد على الاتحاد السكندري في نفس الجولة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة بيراميدز مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات في الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 6 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، ليبتعد عن الصدارة لصالح غريمه الزمالك.

وقاد كولر الأهلى فى 14 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 6 أهداف فى 14 مباراة متتالية كما سجل الفريق 24 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو وهدف في سيراميكا.

ويستمر غياب الرباعى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى وأكرم توفيق عن الاهلى في مباراة بيراميدز الليلة بسبب الإصابة.

وفى المقابل، طلب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، من لاعبى فريقه العمل على استغلال حالة هبوط المستوى التي يعانى منها الأهلي في الوقت الحالي، والعمل على تحقيق الفوز الليلة، والسيطرة على مجريات المباراة منذ بدايتها، وعدم منح لاعبى الأهلى فرصة السيطرة أو الدخول في أجواء المباراة.

وشدد تاكيس جونياس على لاعبى بيراميدز، بضرورة بذل قصارى جهدهم والتركيز طوال شوطى المباراة، من أجل حسم الفوز واقتناص ثلاث نقاط في غاية الأهمية، حيث ستساهم في إيقاف الأهلى وصعود بيراميدز ليصبح الفارق نقطة واحدة بين الفريقين، والاقتراب من العودة للمنافسة بقوة على صدارة الجدول.

ويعول جونياس على لاعبيه عبد الله السعيد ورمضان صبحى وفخر الدين بن يوسف ولاكاى وأحمد الشناوى.