شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه أسوان فى لقاء تأمين صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمتابعه مباراة الفارس الأبيض أمام أسوان، فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تقام المباراة فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الاثنين باستاد أسوان الرياضي، لاسيما أن الفريقين يستهدفان تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاثة.

ويعيش الزمالك وأسوان حالة فنية ونفسية جيدة، حيث حقق الزمالك الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد القاهرة، فى الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، فيما وحقق أسوان الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة ترتيب الدورى المصرى، برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 4، فيما يحتل أسوان المركز الـ 8 برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر 6، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وسكنت شباكه 12.

من جانبه تحدث البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك مع لاعبى فريقه، حول أهمية المباراة، وضرورة التركيز فى اللقاء لحين حسم الفوز واقتناص النقاط الثلاثة التى ستساهم فى تامين صدارة الدورى، وانتظار نتيجة مباراة الاهلى وبيراميدز، وكان فيريرا خاض أخر مران للفريق أمس الأحد فى أسوان، حتى يتأقلم اللاعبون على أجواء أسوان، وضم الخواجة البرتغالى لقائمة المباراة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي، خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله " نيمار " - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة أسوان بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

على الجانب الأخر، طلب أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان من لاعبي فريقه تحقيق الفوز واستغلال الحالة المعنوية والفنية العالية التى وصلوا إليها، مؤكدًا إنهم بإمكانهم الفوز على متصدر الدورى، شرط عدم الاستسلام المبكر أو التهاون طوال شوطى المباراة، ويعيش الرمادى لحظات خاصة في تجربته الأولى بالدوري المصري مع تماسيح النيل، وذلك من خلال النتائج المميزة التي يحققها، وآخرها الفوز المثير على المصري، وقاد الرمادي أسوان في 7 مباريات منذ توليه المهمة، نجح في تحقيق 4 انتصارات مقابل 3 هزائم، ولم يتعادل في أي مباراة، لينجح في حصد 12 نقطة تضع الفريق في المركز الثامن بالدوري، بعدما استلمه في المركز الأخير.

ويعتبر أيمن الرمادي من أشهر المدربين في الدوري الإماراتي، حيث حقق عدة إنجازات كبيرة مع فرق متوسطة وصغيرة ونال عدة جوائز احترافية، وساهم مؤخرًا فى الوصول بفريق أسوان لتقديم أداء مميز وتحقيق نتائج مبهرة.