شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يسلم تقرير معسكر منتخب الشباب فى ديسمبر لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلَّم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب التقرير الخاص بمعسكر الفريق فى ديسمبر لاتحاد الكرة، وفند الجهاز كواليس المعسكر بعد اعتذار مباراة زامبيا عن الودية الولى واعتذار منتخب غانا للمحليين عن الودية الثانية.
وفسر الجهاز الفني بقيادة محمود جابر تفاصيل المعسكر وخطة الجهاز لمنح الفرصة لجميع اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية للمنتخب.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
واعتذر منتخب غانا الأول للمحليين عن خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ، بعدما توصل منتخب غانا لاتفاق لمواجهة بدلاء النادي الأهلي وديا في نفس موعد الودية الثانية اليوم السبت.
ونجح الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالتنسيق مع اتحاد الكرة في إنقاذ الموقف سريعا، في ظل تمسك محمود جابر بخوض ودية ثانية خلال المعسكر وتم الاتفاق على مواجهة الفريق الأول لحرس الحدود اليوم السبت بدلا من غانا حفاظا على برنامج المنتخب من الارتباك.