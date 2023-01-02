شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يسلم تقرير معسكر منتخب الشباب فى ديسمبر لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلَّم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب التقرير الخاص بمعسكر الفريق فى ديسمبر لاتحاد الكرة، وفند الجهاز كواليس المعسكر بعد اعتذار مباراة زامبيا عن الودية الولى واعتذار منتخب غانا للمحليين عن الودية الثانية. وفسر الجهاز الفني بقيادة محمود جابر تفاصيل المعسكر وخطة الجهاز لمنح الفرصة لجميع اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية للمنتخب.

وخسر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تحت القيادة الفنية للمدرب محمود جابر من نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذى جمعهما فى ختام معسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا، سجل هدف منتخب الشباب اللاعب محمد فارس الذى انضم للمعسكرات للمرة الثانية وظهر بمستوى مطمئن.

وكان منتخب مصر للشباب خسر من نظيره منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2 / 0 فى المباراة الودية، التى أقيمت على استاد القاهرة الثلاثاء الماضي، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 19 فبراير المقبل. وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

واعتذر منتخب غانا الأول للمحليين عن خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ، بعدما توصل منتخب غانا لاتفاق لمواجهة بدلاء النادي الأهلي وديا في نفس موعد الودية الثانية اليوم السبت.

ونجح الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالتنسيق مع اتحاد الكرة في إنقاذ الموقف سريعا، في ظل تمسك محمود جابر بخوض ودية ثانية خلال المعسكر وتم الاتفاق على مواجهة الفريق الأول لحرس الحدود اليوم السبت بدلا من غانا حفاظا على برنامج المنتخب من الارتباك.