بعد رونالدو.. النصر السعودي يسعى لتكوين فريق ريال مدريد في آسيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي النصر السعودي لن يكتفي بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بل سيلحق به اثنان من زملائه السابقين في ريال مدريد.

وكان رونالدو قد انضم إلى صفوف نادي النصر السعودي بعقد يمتد لمدة عامين ونصف العام بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن مسئولي النصر يحاولون إقناع سيرجيو راموس (36 عامًا)، مدافع باريس سان جيرمان، بالانضمام للفريق في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في 30 يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن نادي النصر وجه بوصلته نحو الكرواتي لوكا مودريتش، ليجاور رونالدو في النصر السعودي، وربما سيرجيو راموس.

وأضافت: "مودريتش يريد الاستمرار في ريال مدريد ورغبته هي البقاء في النادي العاصمي الإسباني، وهو سعيد هناك، ولكن لا يوجد أي عرض لتجديد عقده".

ومن المقرر ان ينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو 2023، بعد أن مد تعاقده الصيف الماضي لمدة موسم واحد.

وأوضحت الصحيفة: "اللاعب الكرواتي يريد خوض موسم آخر على الأقل، ولكن لا يوجد أي عرض تجديد من ريال مدريد، وعلى اللاعب إثبات أنه مازال قادرًا على العطاء، رغم بلوغه 37 عامًا".

وأشارت إلى أنه في حالة عدم وجود عرض رسمي من ريال مدريد للتجديد مع مودريتش، سينظر اللاعب إلى العروض المقدمة له من النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.

وفي حالة تعاقد النصر السعودي مع مودريتش، ثم راموس سيكون قد نجح في تكوين "ريال مدريد" جديد في آسيا، حيث لعب الثلاثي سويًا في الفريق الملكي وحصدوا ألقابا كبيرة على رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

والجمعة، أعلن نادي النصر تعاقده مع رونالدو، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف الموسم حتى صيف 2025.