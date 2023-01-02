شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى للاعبى أسوان: مباراة الزمالك لا تتحمل الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، لاعبيه بضرورة التركيز أمام الزمالك في المباراة التي تجمعهما غدا الإثنين، خاصة أن المباريات الجماهيرية أمام الأندية الكبيرة لا تتحمل الأخطاء الفردية أو الجماعية.

وقال الرمادي، في اجتماعه مع اللاعبين، إن المواجهة تحتاج إلى الروح القتالية لتعويض الفوارق الفنية إن وجدت، في ظل الصحوة التي يعيشها الزمالك بعد عودته لصدارة الدوري المصري هذا الموسم.

وعقد الرمادي أكثر من محاضرة فنية مع اللاعبين للوقوف على مفاتيح لعب الزمالك المتعددة دفاعا وهجوما لاختيار الأسلوب الأمثل لمواجهتها خلال المباراة.

كما أدى حراس المرمى عمرو حسام وخالد وليد وإسلام سليمان تدريباتهم المنفردة تحت قيادة مدرب حراس المرمى إسلام يوسف بينما أدى اللاعبون تدريبات تخصصية دفاعيا وهجوميا شارك فيها الجهاز الفني المعاون المكون من محمد سعد وحمادة السيد وهيثم الفيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر غد، الاثنين، باستاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، فيما وحقق أسوان الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف.