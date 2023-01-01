ختام بطولة المجموعات لأندية التايكوندو بالغربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ختم الاتحاد السعودي للتايكوندو (جولة المجموعات) لأندية التايكوندو لجميع الدرجات، على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، بمشاركة 334 لاعبا، يمثلون 17 ناديا من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، وتبوك. وحقق فريق الوحدة كأس الدرجة الأولى، فيما جاء أبها وصيفا والاتحاد ثالثا، وفي منافسات الشباب حقق فرسان أبها كأس المركز الأول، وجاء فريق الوحدة وصيفا، فيما حقق فريق حراء المركز الثالث. وفي درجة الناشئين، حصل على اللقب فريق الوحدة، فيما حل أبها ثانيا والاتحاد ثالثا. وفي درجة البراعم، حقق الاتحاد الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه اللقب بعد منافسة مع وصيفه الوحدة، فيما جاء الصقور ثالثا. وفي ختام البطولة، توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد قاضي الفائزين، بحضور مندوب فرع وزارة وفي ختام البطولة، توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد قاضي الفائزين، بحضور مندوب فرع وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة هاني المطرفي.

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