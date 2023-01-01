شكرا لقرائتكم خبر النصر يتمسك بالصدارة.. وتخبطات دياز تحرج الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع فريق الهلال للمركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، عقب تعثره الرابع هذا الموسم بالتعادل أمام ضيفه فريق ضمك بهدفين لمثلهما في مواجهة أظهرت الأزمة التي يعيشها بطل آسيا نتيجة الغيابات والإرهاق وتدني مستويات لاعبيه، فيما حافظ جاره ونده التقليدي النصر على الصدارة عقب فوزه على الخليج بهدف دون رد، وذلك ضمن آخر مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري روشن للمحترفين ليصل للنقطة 26.

في حين واصل فريقا الشباب والاتحاد مطاردة النصر على صدارة الترتيب، عقب فوز الأول على الاتفاق بثلاثية دون رد، وفوز الثاني على أبها بهدفين مقابل هدف.

تخبطات دياز تثير جمهور الهلال

موجة غضب عارمة عاشها أنصار الهلال عقب تفريط الفريق في تقدمه بهدفين أمام ضمك في الجولة11، محملين المدرب الأرجنتيني رامون دياز مسؤولية تراجع مستويات الفريق في الآونة الأخيرة وفوزه الصعب في بعض المباريات، مطالبين إدارة ناديها بالجلوس مع المدرب ومناقشة أسباب التفريط بينما طالب آخرون بالبحث عن بديل لقيادة الفريق في الفترة المتبقية من هذا الموسم.

وكرر الهلال سيناريو فقدان الفوز في آخر مواجهتين بالطريقة ذاتها أمام النصر، ثم ضمك في الدقائق الأخيرة.

وسجل الهلال رقما سلبيا على مستوى الدوري، حيث يعد الفريق الوحيد الذي تلقى كل الأهداف المسجلة فيه بالشوط الثاني: 10 أهداف.

وللمرة الرابعة يسجل في مرمى كبير آسيا هدفين في الشوط الثاني بعد مباراة التعاون ثم الطائي والنصر وأخيرا ضمك.

أفراح النصراوية بصفقة الدون

عاشت الجماهير النصراوية حالة من الفرج والبهجة عقب إعلان إدارة ناديها خبر التعاقد مع الظاهرة البرتغالي كريستيانو رونالدو وامتدت أفراح النصروايين إلى مدرجات استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في لقاء فريقها بالخليج، حيث رددت كلمات ترحيبية عند الدقيقة السابعة من المباراة بعنوان (أهلا رونالدو)، واستمرت الأفراح عقب نهاية اللقاء بتربع فريقها على صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة.

وخرج النصر للمرة السادسة هذا الموسم بشباك نظيفة ليصبح ثالث أفضل فريق بعد الاتحاد، الذي سجل 7 «كلين شيت»، والشباب صاحب الرقم نفسه.

ويعتبر النصر ثاني أفضل فريق دفاعيا بـ 6 أهداف في مرماه متساويا مع الشباب وخلف الاتحاد الذي لم تهتز شباكه سوى 3 مرات.

ويعد هذا الفوز الرابع على التوالي للنصر خارج أرضه منذ هزيمته أمام التعاون بالجولة الثانية، لينتصر بعدها على فرق الباطن وأبها والرائد ثم أخيرا الخليج.

صحوة الليث الشبابي

تمكن فريق الشباب وصيف متصدر الترتيب من إعادة لملمة أوراقه سريعا عقب الخسارة برباعية من الفتح بالجولة 10، لينفجر غضبا بثلاثية في شباك الاتفاق أحد أقل فرق الدوري عطاء وإقناعا من الناحية الفنية.

ورفع الليوث رصيدهم إلى 25 نقطة، ليعود إلى صدارة الدوري، ولديه مباراة مؤجلة أمام الاتحاد، في حين تجمد رصيد الاتفاق عند 13 نقطة في المركز العاشر.

العميد يعود من أبها بنقاط ثمينة

عادت فرقة البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق الاتحادي من أبها بثلاث نقاط غالية، واصل من خلالها العميد فوزه السابع واصلا للنقطة 24 قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال الخميس المقبل في الجولة الثانية عشرة من

منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعاد مهاجم الاتحاد البرازيلي رومارينهو للتسجيل بعد صيام طويل في الجولات الماضية مسجلا هدفا سينمائيا في شباك أبها كأحد أفضل أهداف الجولة، سيكون بمثابة أكبر محفز للاعب قبل الكلاسيكو أمام الهلال الخميس المقبل بالجوهرة المشعة بجدة.

وحقق «النمور» الفوز الثالث على التوالي منذ التعادل مع ضمك 1-1، حيث انتصر بعدها على الوحدة 1-0، ثم التعاون 3-0 في ملعب الجوهرة، قبل الفوز خارج أرضه على أبها.

ديربي القصيم سكري

نجح فريق التعاون في حصد نقاط مواجهة نده التقليدي فريق الرائد في ديربي القصيم المثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أكد معها أبناء السكري تفوقهم وأحقيتهم في انتزاع النقاط الثلاث ليصل معها الفريق لرابع ترتيب دوري روشن بـ23 نقطة.

الأشهب يصحح أوضاعه على حساب الباطن

عدل فريق الطائي أوضاعه عقب خسائره الثلاث المتوالية في الجولات الماضية، بفوز كبير برباعية في شباك مستضيفه الباطن، ختم من خلالها على سوء أحوال الباطن وحاجته الماسة لاستغلال فترة التسجيل الشتوية لترميم صفوفه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا الموسم.