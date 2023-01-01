34 ميدالية حصيلة الأخضر في رفع الأثقال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن لاعبو المنتخب السعودي من تحقيق 34 ميدالية (16ذهبية و12 فضية و5 برونز) في افتتاح بطولتي كأس قطر السابعة، وبطولة غرب آسيا التاسعة والمقامة بالدوحة القطرية. وحققت الرباعة غادة عبدالرحمن ذهبيتي النتر والمجموع، وفضية الخطف في وزن 45 كجم، كما حققت الرباعة منيرة عبدالله فضية الخطف وفضية النتر وفضية المجموع في وزن 49 كجم لبطولة آسيا وبرونزية الخطف وبرونزية النتر وبرونزية المجموع لبطولة كأس قطر. وفي منافسات الرجال حقق الرباع منصور آل سليم ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لوزن 55 كجم لبطولة غرب آسيا وفضية الخطف وفضية النتر فضية المجموع لبطولة كأس قطر، فيما حقق الرباع سراج آل سليم ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لوزن 61 كجم لبطولة غرب آسيا وذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لبطولة كأس قطر. وفي منافسات الرجال حقق الرباع منصور آل سليم ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لوزن 55 كجم لبطولة غرب آسيا وفضية الخطف وفضية النتر فضية المجموع لبطولة كأس قطر، فيما حقق الرباع سراج آل سليم ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لوزن 61 كجم لبطولة غرب آسيا وذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لبطولة كأس قطر.

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