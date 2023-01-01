رونالدو خارج قائمة هدافي العالم خلال 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرج اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، المنتقل حديثا لفريق النصر السعودي، من قائمة هدافي العالم خلال 2022، إذ سجل 16 هدفا فقط، منها 11 في الدوري الإنجليزي ، و2 في الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، و3 مع البرتغال (اثنين في سويسرا بدوري الأمم الأوروبية وهدفي وحيدا في غانا بالنسخة الأخيرة من كأس العالم).

وأنهى الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عام 2022 متربعا على عرش هدافي العالم، مع فريقه ومنتخب بلاده، متقدما على كثير من النجوم.

وتفوق مبابي على كثير من نجوم كرة القدم، وهز شباك المنافسين مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا 56 مرة.

وأحرز آخر أهدافه في 2022 في شباك ستراسبورغ (الأربعاء 28 ديسمبر)، ضمن الجولة الـ16 في الدوري الفرنسي، وسبقتها الثلاثية التاريخية (هاتريك) في مرمى الأرجنتين في نهائي مونديال قطر.

وتفوق مبابي على النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي سجل 46 هدفا خلال 2022، مع «السيتزنس» وبوروسيا دورتموند ومنتخب النرويج.

وسجّل «الفايكنغ» آخر أهدافه في 2022 في شباك إيفرتون (السبت 31 ديسمبر)، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي1-1.

وجاء البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم برشلونة، في المركز الثالث بـ42 هدفا، أحرزها مع النادي «الكتالوني» وبايرن ميونيخ ومنتخب بولندا.

وجاء مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، في المركز الرابع بـ37 هدفا، سجلها مع فريقه البرتغالي ومنتخب إيران، الذي أحرز له هدفين في مونديال قطر 2022، وكانا في شباك منتخب إنجلترا.

ووضع الفرنسي كريستوفر نكونكو، مهاجم لايبزيغ الألماني، نفسه شريكا لطارمي في المركز الرابع بـ37 هدفا.

وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس وقائد «التانغو» في المركز السادس بـ35 هدفا، لكن الأهم من ذلك هو تحقيقه للقب كأس العالم مع منتخب بلاده.

ويوجد شريك واحد لميسي في المركز السادس بعد أن سجل 35 هدفا أيضا في نفس عدد المباريات (51 مباراة) وهو ريكاردو غوميز من الرأس الأخضر، مهاجم بارتيزان بلغراد الصربي.

وحل ثامنا هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، والذي سجل 35 هدفا أيضا، ولكن في 62 مباراة، متقدما على النرويجي أمال بيلغرينو مهاجم فريق بودو غليمت، الذي سجل

34 هدفا، وأكمل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا قائمة العشرة الأوائل، بعدما سجل خلال العالم الماضي 39 هدفا.

قائمة هدافي العالم خلال 2022

01 كيليان مبابي: 56 هدفا في 56 مباراة

02 إيرلينغ هالاند: 46 هدفا في 43 مباراة

03 روبرت ليفاندوفسكي: 42 هدفا في 51 مباراة04 مهدي طارمي: 37 هدفا في 53 مباراة05 كريستوفر نكونكو: 37 هدفا في 58 مباراة

06 ليونيل ميسي: 35 هدفا في 51 مباراة

07 ريكاردو غوميز: 35 هدفا في 51 مباراة

08 هاري كين: 35 هدفا في 62 مباراة

09 أمال بيلغرينو: 34 هدفا في 46 مباراة

10 كريم بنزيمة: 33 هدفا في 39 مباراة