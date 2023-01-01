حكم نهائي كأس العالم يدير مواجهة الأهلي وبيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، إلى البولندي شيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين الأرجنتين وفرنسا.

وكشفت لجنة الحكام عن أسماء حكام مباريات الغد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري، أبرزها مواجهة الأهلي وبيراميدز التي ستقام مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز للحكم البولندي شيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم، بين الأرجنتين وفرنسا والذي أقيم 18 ديسمبر الماضي.

وسيدير اللقاء الحكم الدولي شيمون مارتشينياك، ويُعاونه رادوسلاف سبيكا، وأدم ميشال كويسيك، ومحمد معروف حكمًا رابعًا، وتوماس موسيال، وتوماس ماكنياك حكماً للفار.

ويدخل الأهلي مواجهة بيراميدز وهو يملك 24 نقطة من 10 مباريات، متقاسماً الصدارة مع الزمالك، بينما يأمل بيراميدز صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب.

ويسعى الأهلي لاستعادة لقب الدوري المصري بعد غياب عامين، ويتعين عليه تجاوز عقبة بيراميدز عندما يلتقيان غدًا الإثنين، في افتتاح مباريات الجولة 11 للمسابقة من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة.