بعد انتقاله للنصر السعودي.. بند مثير في عقد كريستيانو رونالدو يعيده لدوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن وجود بند مثير في عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع نادي النصر السعودي، والذي يسمح له بالرحيل خلال 6 أشهر.

ووفقاً لـ "الوطن"، ذكرت صحيفة "fichajes" أنه يوجد بند في عقد رونالدو مع ناديه الجديد النصر السعودي، يسمح له بالرحيل عن الفريق بعد أول 6 أشهر، والعودة لخوض التجربة الأوروبية من جديد.

وأضافت الصحيفة أن "الدون" ينتقل إلى نادي نيوكاسل يونايتد، وذلك في حالة نجاح الفريق الإنجليزي في الوصول لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وكان مهاجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، قد انضم لصفوف نادي النصر السعودي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في عقد يمتد لمدة موسمين ونصف، بجانب 200 مليون يورو سنويًا، وذلك طبقًا للتقارير الصحفية.

ويملك صندوق الاستثمار السعودي نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وذلك منذ نهاية أكتوبر 2021، وذلك في إطار خطة للاستثمار في الرياضة الأوروبية.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 34 نقطة، وسط أداء مميز هذا الموسم.