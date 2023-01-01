شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يهزمن الجزيرة فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على الجزيرة، بنتيجة 32-19، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات المباراة بفضل خبرة لاعبات الفريق، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي على الجزيرة بنتيجة 13-8، وفي الشوط الثاني واصل الفريق سيطرته وتفوقه على منافسه ليحسم اللقاء بنتيجة 32-19.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره فريق الترسانة يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الدوري.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق هليوليدو، بنتيجة 40-10، ضمن منافسات بطولة الدوري.