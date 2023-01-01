شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تمنع الأهلى من التعاقد مع مهاجم منتخب غانا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على فكرة التعاقد مع الغاني دانيال أفري، مهاجم هارتس أوف أوك الغاني ومنتخب غانا للمحليين، لعدة أسباب تجعل فكرة ضمه صعبة لعدم استفادة الفريق الأحمر منه بشكل جيد.

وأهم سبب في تحفظ مسئولو الأهلي على التعاقد مع دانيال أفري هي مشاركة اللاعب رفقة فريقه في بطولة كأس الكونفدرالية خلال النسخة الحالية، الأمر الذي سيمنعه من المشاركة رفقة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وثاني الأسباب أن الأهلي لن يتمكن من الاستفادة من جهود اللاعب الغاني خلال مشاركته في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل بالمغرب، بسبب انشغال اللاعب بالمشاركة رفقة منتخب غانا في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

والسبب الثالث الذي يدفع الأهلي لعدم التعاقد مع أفري هو أن اللاعب يبلغ من العمر 21 عاما وسيتم قيده تحت السن في قائمة الفريق الأحمر لمدة 6 شهور فقط، على أن يتم قيده بقائمة اللاعبين الأجانب فوق السن في الموسم المقبل.

وهناك أسباب فنية تدفع مارسيل كولر للتحفظ على ضم المهاجم الغاني وهي رغبته في التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر يجيد التسجيل من أنصاف الفرص ويمتلك نسبة تهديف عالية خلال مشاركاته السابقة، وهو ما لا ينطبق على دانيال أفري الذي لم يقنع المدرب السويسري، الأمر الذي دفع الإدارة الحمراء لترتيب مباراة ودية بين بدلاء الأهلي ومنتخب غانا للمحلينن من أجل متابعة أفري على أرض الواقع.