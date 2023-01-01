شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يختار استاد الكلية الحربية لمباراتى الإعلاميين وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مسئولو نادي الترسانة استاد الكلية الحربية لاستضافة مباراته مع الإعلاميين وبتروجت المقبلتين، فى إطار منافسات مجموعة القاهرة لدورى القسم الثاني، تنفيذا للعقوبة الموقعة عليه من اتحاد الكرة.

وحرم اتحاد الكرة فريق الترسانة من اللعب على ملعبه مباراتين بعد الأحداث التي شهدتها مباراته مع السكة الحديد والتعدى على حكم المباراة وإلغائها، لذلك اختار الترسانة اللعب على استاد الكلية الحربية.

وتضمنت عقوبة الترسانة نقل أول (مباراتين) لنادي الترسانة خارج ملعبه مع التنبيه بمضاعفة العقوبات فى حال التكرار مع موافاتنا بالملعب البديل في موعد غايته أسبوع من تاريخه لإخطار من يلزم وذلك لما بدر من المنتمين لنادي الترسانة تجاه حكم المباراة ما أدى إلى إلغاء المباراة مع توقيع غرامة مالية على نادي الترسانة قيمتها 20000 جنيه "عشرون الف جنيه" تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد وذلك لما بدر المنتمين لنادي الترسانة تجاه حكم المباراة.

كما تم إيقاف خالد عيد المدير الفني للترسانة 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة، وإيقاف عبد الرؤوف عيد عبد الرؤوف مدرب حراس مرمى الترسانة 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة.

وإيقاف أشرف صقر أبو المعاطي مدرب الترسانة 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة.

وإيقاف أسامة عبد الحي أخصائي العلاج الطبيعي للترسانة 8 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه مع رفع مذكرة لمجلس إدارة اتحاد الكرة بالتوصية بالشطب وذلك لقيامه بالاعتداء بالضرب على حكم المباراة.