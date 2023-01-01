شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى سعد يعلن انضمامه لقائمة الأهلي استعدادا لمباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مصطفى سعد، لاعب الأهلي، صورة عبر حسابه على "إنستجرام" من مران فريقه، يعلن فيها انضمامه لقائمة فريقه التي ستخوض مباراته ضد بيراميدز، غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وعلق مصطفى سعد على الصورة المنشورة: "مباراة الغد"، في إشارة إلى تواجده بقائمة مباراة بيراميدز.

وانضم مصطفى سعد لقائمة مباراة بيراميدز في أول مباراة للاعب يدخل فيها قائمة المباراة منذ بداية الموسم تحت قيادة مارسيل كولر.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة بيراميدز، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق فقرة إحماء، وأعقبها تنفيذ اللاعبين التدريبات الفنية والجمل الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال مباراة الغد، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد بدأ استعداداته لمباراة بيراميدز يوم الخميس الماضي، ثم حصل اللاعبون على راحة يوم الجمعة قبل العودة إلى التدريبات أمس السبت.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمس على ملعب التتش أمام منتخب غانا للمحليين بمشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب.