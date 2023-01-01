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البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم، باستاد البنك الأهلي بالعجوزة، عقب الراحة 24 ساعة التي منحها حلمي طولان، المدير الفني للاعبي الفريق، عقب مباراة المقاولون الماضية، والتي فاز بها فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

 

وشهد مران اليوم فقرة تأهيلية استشفائية لمجموعة من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة المقاولون تجنبا للإرهاق، وشاركت مجموعة أخرى في فقرة بدنية قوية بالكرة لرفع معدلات الجاهزية البدنية.

 

وجاء الجزء الرئيسي من المران تحت إشراف المدير الفني الذي شهد تطبيق بعض النواحي التكتيكية والخططية. 

 

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل، ويستضيفها استاد الإسماعيلية في السابعة مساء.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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