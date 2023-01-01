اخبار الرياضه

قمر الدولة حكما لمباراة الداخلية والمصرى.. وناجى للاتحاد وإنبى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الدولة حكما لمباراة الداخلية والمصرى.. وناجى للاتحاد وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات غد الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أمين عمر حكما للساحة ويعاونه كل من: سمير جمال مساعد أول ويوسف البساطي مساعد ثان وصبري ابراهيم حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد عزازي حكم فيديو مساعد .

 

الداخلية × المصري 

 

نادر قمر الدولة حكما للساحة ويعاونه كل من: وائل شعبان مساعد أول وهشام الدسوقي مساعد ثان ومحمود وفا حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو ومحمد عطا حكم فيديو مساعد .

 

الاتحاد × إنبى

 

محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه كل من: محمود عبد السميع مساعد أول وحسن الدرندلي مساعد ثان وحمادة القلاوي حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو وأسامة عبداللطيف حكم فيديو مساعد.

 

الأهلي × بيراميدز 

 

سيمون مارشينياك حكما للساحة ويعاونه كل من: رادو سلاف سكييا مساعد ثان و ادم ميشال كوبسيك مساعد ثاني و محمد معروف حكما رابعا و وتوماس موسيال حكم فيديو وتوماس ماكنيك حكم فيديو مساعد.

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا