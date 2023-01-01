شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكشف موقف خالد عبد الفتاح من الانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي سموحة موقف ناديه من حسم انتقال خالد عبد الفتاح ظهير الفريق السكندري، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد سلسلة المفاوضات التي قادها الأهلي مع نظرائه في سموحة، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأحمر.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب سوبر بعد إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بخلاف تراجع مستوى محمد هاني واعتماد مارسيل كولر المدير الفني، على كريم فؤاد في مركز الجناح الأيمن بدلا من الظهير الأيمن.

وأكد المصدر أن المفاوضات بين الناديين لا تزال قائمة، ولم يتم حسم صفقة انتقال عبد الفتاح إلى القلعة الحمراء حتى الآن، بدليل تواجد اللاعب في قائمة فريقه التي سافرت إلى القاهرة لخوض مباراة سموحة ضد فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري المصري.

وشدد المصدر على أن سموحة يتفاوض مع الأهلي بشأن المقابل المالي الذي سيحصل عليه واللاعبين الذين سيحصل عليهما نظير الموافقة على بيع عبد الفتاح للقلعة الحمراء.

ويرغب مسئولو نادي سموحة في الحصول على خدمات الثنائي حسام حسن وزياد طارق على سبيل الإعارة ضمن صفقة بيع خالد عبد الفتاح للأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.