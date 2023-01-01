شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن حكم نهائى كأس العالم 2022 الذى يدير قمة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين البولندى شيمون مارتشينياك حكما لمباراة الأهلى وبيراميدز فى السابعة مساء غد الإثنين باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

وأدار شيمون مارتشينياك مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا التي انتهت بفوز راقصى التانجو بركلات الترجيح.

ونرصد 7 معلومات عن حكم نهائي كأس العالم الذى يدير مباراة الأهلى وبيراميدز:

الحكم البولندي يبلغ من العمر 41 سنة .

أول بولندي يقود نهائي البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

سبق لمارتشينياك قيادة مباراة لكل من الأرجنتين وفرنسا خلال بطولة كأس العالم 2022، إذ حكم مباراة فرنسا و الدنمارك التي انتهت بنتيجة (2-1) في دور المجموعات

شهد تفوق الأرجنتين على أستراليا بنتيجة (2-1) في دور الـ16 فى المباراة الثانية التى أدارها فى المونديال ذاته.

منذ 2014 أصبح مارتشينياك أحد حكام البطولات الأوروبية للأندية وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

في 2018 أدار أولى مبارياته المونديالية، وفي العام نفسه أدار مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

خلال مسيرته الكاملة أدار مارتشينياك 550 مباراة احتسب خلالها 2213 بطاقة صفراء و74 بطاقة حمراء من إنذارين و67 بطاقة حمراء مباشرة.