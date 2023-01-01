شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول محمد الضاوي إلى القاهرة والانضمام للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن التونسي محمد الضاوي الشهير بـ"كريستو"، لاعب النجم الساحلي التونسي، سيصل القاهرة غدا الاثنين من أجل الانضمام إلى الأهلي ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر خلال الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما نجح مسئولو القلعة الحمراء في حسم الصفقة.

وأنهى الأهلي صفقة ضم الضاوي من النجم الساحلي مقابل مليون و300 ألف دولار، بحيث يتم خصم القسطين المتبقيين للأهلي لدى النادي التونسي من غرامة الإيفواري سليماني كوليبالي، والبالغة 975 ألف دولار، على أن تتحمل خزينة القلعة الحمراء الجزء المتبقي.

وكشفت تقارير صحفية أن مسئولى النادى الأهلى أنهوا صفقة التونسى محمد الضاوى كريستو مهاجم النجم الساحلى تمهيداً للإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وقال موقع "فووت 24 " التونسى، إن محمد الضاوى كريستو وقع رسمياً اليوم الأحد للنادى الأهلى لمدة 4 سنوات ونصف حتى من سنة 2028.

يذكر أن الضاوي تلقى عديد العروض في الفترة الماضية، أبرزها من فريق إماراتي وآخر فرنسي، إلى جانب عرض القلعة الحمراء.

وسيتم قيد كريستو فى القائمة الأفريقية للأهلى، بالإضافة إلى قيده بقائمة المارد الأحمر التي تستعد للمشاركة فى مونديال الأندية المقرر إقامته فى المغرب مطلع فبراير المقبل.