شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطبق تدريبات فنية وخططية فى ختام استعدادات الأهلي لمباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة بيراميدز، التى تقام مساء غد الاثنين باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق فقرة إحماء، وأعقبها تنفيذ اللاعبين التدريبات الفنية والجمل الخططية التى يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال مباراة الغد، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد بدأ استعداداته لمباراة بيراميدز الخميس الماضي، ثم حصل اللاعبون على راحة الجمعة قبل العودة إلى التدريبات أمس السبت.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمس على ملعب التتش أمام منتخب غانا للمحليين بمشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب.