الامارات | منتخب الإمارات يكمل تحضيراته لـ «خليجي 25»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اكتمال تحضيراته لمشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة للفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري بمشاركة منتخبات الإمارات، والعراق (البلد المستضيف)، والسعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وعُمان، واليمن.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم أن كافة التحضيرات الخاصة بمشاركة المنتخب في البطولة تم إنجازها على كافة الأصعدة سواء الأمور المتعلقة ببعثة المنتخب التي تشمل الجهاز الإداري والفني واللاعبين من مقر الإقامة وملاعب التدريب والمواصلات وغيرها.

وقال: «قام وفد من اتحاد الكرة قبل فترة بزيارة إلى مدينة البصرة والقيام بزيارات ميدانية هناك لكافة المرافق وعقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي الاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة».

وأشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد العراقي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج العربي في تنظيم هذه البطولة المحببة لأبناء الخليج والتي من المنتظر أن تشهد زخماً إعلامياً وحضور جماهيري لافت، متمنياً التوفيق للجميع في هذه البطولة ولمنتخبنا الوطني في تحقيق هدفه بالمنافسة على اللقب.

جدير بالذكر أن بعثة منتخب الإمارات ستغادر إلى مدينة البصرة صباح يوم غد الاثنين عبر مطار دبي الدولي، وسيجري المنتخب أولى حصصه التدريبية مساء نفس يوم الوصول.