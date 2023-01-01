الحكومة السعودية أم الشركة الراعية؟.. من موّل صفقة كريستيانو رونالدو إلى النصر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، عن تفاصيل انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، متحدثاً عن من قام بتمويل الصفقة، سواء الحكومة السعودية او الشركة الراعية.

وطلب أحد متابعي برنامج "أكش مع وليد، الذي يقدمه وليد الفراج، من الإعلامي السعودي الاعتذار، بعدما أكد في وقت سابق على أن الصفقة ستقوم شركات الرعاية بتمويلها، وليس الحكومة كما يتردد الآن.

وخلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، رد الفراج على المتابع قائلاً: "لو جاء كريستيانو رونالدو وجاء للنصر رعاة من كبرى الشركات الحكومية لترعى هذه الصفقة، هل أنا أعتذر لك وبعد أسبوع أنت تعتذر لي وكل أسبوع يعتذر شخص للآخر؟".

وأضاف الإعلامي: "لا أحب الآراء المتسرعة، أعطيك مثال، لو رجعنا شهر ونصف إلى الوراء، هل يتذكر المشاهد كيف كان الضغط على الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بعد استبعاده عبد الله المعيوف (من تشكيلة المنتخب لمونديال قطر)؟ ولو سألتك اليوم هل كان قرار رينارد صحيحا أو غير صحيح كيف تكون إجابتك؟".

وتابع: "يوم الثلاثاء رونالدو سيكون في الرياض، وسيكون هناك حفل تقديم للاعب، وكل شيء سيكون ظاهر أمامكم، وأنا متفهم رد فعل الجماهير، وكل التفاصيل ستظهر وقتها".

واختتم وليد الفراج حديثه بالقول: "إذا تبين أن النصر حظي بتمويل حكومي كامل، بالتالي ستحصل الأندية (السعودية الأخرى) على تمويل أيضا، وإذا تمت عن طريق تمويل شركات، ستحصل الأندية على نفس التمويل".

ومساء الجمعة، أعلن نادى النصر السعودي تعاقده رسمياً مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، فى صفقة انتقال حر، حتى 2025.

وقال نادي النصر في بيان له، إن رئيس النادى "مسلى آل معمر" وقع عقد رسميا مع كريستيانو رونالدو فى العاصمة الإسبانية مدريد.