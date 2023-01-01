شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من حسام حسن لـ"الخليج 365" على عقوبة تغريمه 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، على عقوبة تغريمه 100 ألف جنيه التي أعلن عنها عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بسبب تحطيمه لجهاز الـ"var" على حد وصفه، خلال مباراة المصري الأخيرة ضد أسوان بالجولة العاشرة من عمر الدوري.

واكتفى حسام حسن بالرد على قرار تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه لـ ”الخليج 365” بجملة بسيطة وهى: "خليها على الله".

في سياق متصل كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن عقوبات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وقال عامر حسين، فى تصريحات إذاعية، "الحالات لم تكن كثيرة فى تلك الجولة، وسيتم تغريم الجهاز الفني لفريق سيراميكا 25 ألف جنيه، بسبب الاعتراض الجماعي على الحكم عقب مواجهة الأهلي".

وأضاف عامر حسين، "سيتم تغريم حسام حسن مدرب المصرى البورسعيدي 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحمله تكلفة إصلاح شاشة الڤار التى أتلفها، ولكن فى انتظار خطاب الشركة بالتكلفة لإبلاغ المصرى، والتي من المتوقع أن تكون 2000 يورو".

وأشار رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري إلى أن بيان نادي بيراميدز بشأن نقل مواجهة الأهلي إلى ملعب القاهرة الدولي لم يستكمل لائحة المادة كاملة قائلا، "بيراميدز اعتمد على المادة 65، ولكن كل الأندية لا تملك ملعبا، وبالتالي يوجد تغيير سواء فنيًا أو أمنيًا، وهذا متواجد فى اللائحة وكان مقصود هذا البند بسبب ظروف الأندية".

وأضاف حسين، "هناك طوارئ تدخل فى الأمور، مثلما حدث في مباراة فاركو أمام الأهلي تم نقلها من الإسكندرية إلى ملعب برج العرب، قبلها بثلاثة أيام بسبب ماراثون".

وأشار عامر حسين إلى أن نادي بيراميدز نفسه تم نقل مباريات له من الدفاع الجوي قبلها بأيام معدودة بسبب تغيير أرضية الملعب، والنادي يعلم الظروف وهناك أندية تؤجر ملاعب، وبالتالي بند اللائحة يوجد به مراعاة كل هذه الظروف، وبالتالي يتم نقل المباراة دون الرجوع للمُنافس خاصةً أنه يوجد ملعب بديل للأندية، ونحن أفضل من دول أخرى ولكن في نفس الوقت أقل من دول أخرى ونسعى للتطور، وتم نقل مباراة فاركو والاتحاد أيضًا، وتلقوا خطابهم قبل المباراة بيومين ولم يعترض أحد".

وقال عضو الاتحاد المصري، "أنا لست مسؤولا عن تواجد 10 أندية من القاهرة وهي محافظة واحدة، و3 أندية تلعب على ملعب واحد، وكان لا بد على بيراميدز عدم افتعال تلك الأزمة، وإذا خاطبنا كنا أرسلنا ردا رسميا".

واختتم قائلا، "كانت هناك مباراة بين بيراميدز والداخلية وتم نقلها، وبيراميدز نفسه لم يعترض على الأمر، خاصةً أنه يتم تطبيق اللائحة، ولا يوجد أي نادٍ اعترض على نقل مباراة".