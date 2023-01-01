شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب محمود علاء عن الاتحاد السكندرى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر سبب غياب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عن قائمة سيد البلد التي أعلن عنها الصربى زوران مانولوفيتش، استعداداً لمواجهة إنبى فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد المصدر لـ ”الخليج 365” أن محمود علاء تعرض لشد فى العضلة الخلفية أجبر الصربى زوران على استبعاده من مواجهة إنبى حتى لا تتفاقم إصابته، موضحا أن اللاعب سوف يعود إلى صفوف الفريق فى مباراة المصرى المقبلة في الجولة الـ12.

واستقر الصربى زوران، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على اختيار 22 لاعباً لمعسكر الفريق لمباراة إنبى بالأسبوع الـ 11 والمقرر لها الخامسة على استاد الاسكندريه غدا.

وضمت القائمة كلاً من..

عمرو خليل وصبحى سليمان

هشام صلاح وجافين كازيتو ومحمد الصالح وعبد الله نصيب وخالد صبحى والسيد سالم وصبرى رحيل

مورو ساليفو ومروان عطيه و ناصر ناصر وعبد الغنى محمد و محمود عبد العزيز وإبراهيم حسن وخالد الغندور وفوزى الخناوى وعمرو فتحى "عمورى"

أحمد عيد واوستن اموتو ومابولولو وبلال السيد.

ويغيب عن صفوف الاتحاد السكندرى، المهدى سليمان ومحمود علاء والصباحى وسعيدو سمبورى وكريم الديب واسلام عبد النعيم وأحمد السيد غريب.