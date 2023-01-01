شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لم نفاوض خالد جلال لتدريب سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حقيقة مفاوضات ناديه مع خالد جلال المدير الفني السابق للبنك الأهلي، لتولى القيادة الفنية للفريق السكندرى خلال الفترة المقبلة.

وقال فرج عامر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "كل ما يقال عن مدير فني جديد لسموحة عار من الصحة، خالد جلال شخصية محترمة، وتربطني به علاقة طيبة، ولكن لم نتحدث معه، ولم يحدث معه أى تفاوض أو اتصال مباشر أو غير مباشر على الإطلاق".

ويسافر فريق سموحة بقيادة طارق العشرى إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، استعدادا لمواجهة فريق فيوتشر، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى.

ويسعى طارق العشرى لإعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع غزل المحلة فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة فى إطار مباريات الأسبوع العاشر من الدورى.

وتوصل سموحة لاتفاق لإنهاء التعاقد مع كل من الهولندى رضا البرجيجي وبهاء مجدى وأحمد عبد الحى عيسى وإسلام عادل حامد بالتراضى، ليرحل الرباعى بشكل رسمى فى الانتقالات الشتوية المقبلة.