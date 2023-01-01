شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل 3 مباريات فى الدورى الممتاز "120 دقيقة".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أمام البنك الأهلي والاتحاد السكندرى، ضمن منافسات الدوري العام، لمدة 120 دقيقة.

ويقام اللقاء الأول الثلاثاء المقبل فى السابعة مساءً على ملعب الدراويش بالإسماعيلية فى الأسبوع الـ 11 من عمر المسابقة المحلية، بدلاً من الساعة الخامسة.

بينما يحل الدراويش ضيفًا على النادي السكندري يوم 5 فبراير المقبل على ملعب برج العرب، فى ختام منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري، لتقام فى الخامسة مساء بدلاً من الساعة السابعة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي دخل معسكرا مغلقا مساء اليوم بمقر النادي استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.

كما تقرر تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى وإنبى، التى مقرر لها غدًا الاثنين، فى الجولة الـ 11 لتقام فى السابعة مساءً بدلاً من الخامسة.