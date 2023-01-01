شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبات استشفائية فى أسوان استعدادًا لتماسيح النيل غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريبات استشفائية فور الوصول إلى أسوان، فى إطار الاستعداد لمواجهة الفريق الأسوانى، المقرر إقامتها فى الثالثة إلا الربع عصر غد الاثنين باستاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وفضل فيريرا تخفيف التدريبات بعد رحلة السفر من القاهرة إلى أسوان، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد، ويخوض لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية خفيفة مع تمرين فنى بسيط استعدادًا للقاء الغد.

وغادر فريق الزمالك ظهر اليوم، الأحد، مطار القاهرة متوجهًا إلى محافظة أسوان لإقامة معسكر الإعداد لمباراة الغد أمام تماسيح النيل.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم، خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي، خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 20 هدفا وتلقت شباكه 4.