شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يهنئون على معلول بعيد ميلاده الـ33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الأهلي علي تهنئة زميلهم الدولى التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى، بعيد ميلاده الـ33، على صفحاتهم الشخصية بموقع انستجرام.

يحتفل الدولى التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى للنادى الأهلى، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ33، لاسيما أنه من مواليد الأول من يناير لعام 1990، ونجح معلول فى كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء بعد حالة عشق فريدة مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود.

إجمالاً.. خاض معلول مع الأهلى 218 مباراة بكل البطولات سجل 39 هدفًا وصنع 64 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى ثلاثة مرات، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرتين، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

سطر على معلول قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، على مدار 5 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة فضلا عن تمسكه بارتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروض مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.