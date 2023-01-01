شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين محمد عبد المنصف وأحمد عادل عبد المنعم فى مران الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد عبد المنصف ، مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جلسة مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي الفريق على هامش مران الدراويش الذى أقيم اليوم استعدادًا لملاقاة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك فى إطار الجلسات المستمرة للجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو من أجل دعم وتحفيز اللاعبين فى الفترة الحالية لاستعادة الثقة، سعيًا لتحقيق مردود إيجابى لتعديل مسار الفريق فى جدول الدوري.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لمواجهة الفريق القاهري يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ 11 من عمر المسابقة المحلية.

ويدخل الإسماعيلي مساء اليوم معسكرا مغلقا بمقر النادي تحضيرا لهذه المباراة الصعبة والمرتقبة.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تحضيراته اليومية استعدادًا لملاقاة البنك الأهلي فى إطار جولات الدوري العام. وأدي الفريق مرانه الأساسي اليوم على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، ركز خلاله الجهاز الفني للدراويش على التدريبات الخططية، حيث تم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات تخللها تنفيذ عدداً من الجمل على المرمي.

فى حين أدي حراس مرمي الإسماعيلي تدريبات على كيفية التصدى للتسديدات تحت إشراف مدربهم محمد عبد المنصف، قبل أن ينتهي المران بتقسيمة فى منتصف الملعب تم إيقافها عدة مرات بغرض إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها في اللقاءات المقبلة.