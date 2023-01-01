شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتسلح بـ22 لاعبا من القوة الضاربة لمواجهة الزمالك غدا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك غدا، والتى تدخل معسكرا مغلقا اليوم حتى موعد المباراة فى الثالثة إلا الربع غدا الاثنين.

وجاءت القائمة كالتالي: "خالد وليد، عمرو حسام، وأحمد بلية، أحمد دحروج، أحمد كاستيلو، محمد مصطفى ميدو، الحسينى سمير، إسلام صلاح، إسلام جمال، عبد العزيز موسى، عماد فتحى، رافائيل إياجوا، أحمد خالد، أحمد بلحاج، محمد ناجى جدو، ديلسون كامونى، محمد حمدى زكى، محمود صلاح، باى كامارا، ماليك إيفونا، محمد عطوة، وعلى فتحى".

وقاد الرمادي أسوان في 7 مباريات منذ توليه المهمة، نجح في تحقيق 4 انتصارات مقابل 3 هزائم، ولم يتعادل في أي مباراة، لينجح في حصد 12 نقطة تضع الفريق في المركز الثامن بالدوري، بعدما استلمه في المركز الأخير.

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما باستاد القاهرة، فى الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، فيما وحقق أسوان الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 4.